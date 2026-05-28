Российская пара пропала во время свидания на сапбордах, их ищут уже три дня

28 мая 2026, 11:40

SHOT: В Омске пропала пара во время свидания на сапбордах

Фото: istockphoto/Dushlik

В Омске уже третий день продолжаются поиски 40-летнего Анатолия и 43-летней Ольги, которые пропали во время прогулки на сапбордах по реке Иртыш. Влюблённые ушли из дома в понедельник и до сих пор не вернулись, пишет телеграм-канал SHOT.