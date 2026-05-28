Российская пара пропала во время свидания на сапбордах, их ищут уже три дня

Фото: istockphoto/Dushlik

В Омске уже третий день продолжаются поиски 40-летнего Анатолия и 43-летней Ольги, которые пропали во время прогулки на сапбордах по реке Иртыш. Влюблённые ушли из дома в понедельник и до сих пор не вернулись, пишет телеграм-канал SHOT.



В день исчезновения в городе стояла 30-градусная жара, однако вода в реке оставалась холодной. Несмотря на то, что пара — опытные любители сапбординга, ведёт активный образ жизни, много путешествует, катается на лыжах и велосипедах, организует походы и сплавы на байдарках (в прошлом году они проплыли на сапах 30 километров по Иртышу, в этот раз им не удалось вернуться.

Анатолий работает обшивщиком на мебельной фабрике, Ольга официально не работает. Детей у пары нет, вместе они более 20 лет.

