Российская пара пропала во время свидания на сапбордах, их ищут уже три дня
В Омске уже третий день продолжаются поиски 40-летнего Анатолия и 43-летней Ольги, которые пропали во время прогулки на сапбордах по реке Иртыш. Влюблённые ушли из дома в понедельник и до сих пор не вернулись, пишет телеграм-канал SHOT.
В день исчезновения в городе стояла 30-градусная жара, однако вода в реке оставалась холодной. Несмотря на то, что пара — опытные любители сапбординга, ведёт активный образ жизни, много путешествует, катается на лыжах и велосипедах, организует походы и сплавы на байдарках (в прошлом году они проплыли на сапах 30 километров по Иртышу, в этот раз им не удалось вернуться.
Анатолий работает обшивщиком на мебельной фабрике, Ольга официально не работает. Детей у пары нет, вместе они более 20 лет.
Ранее мать с пятью детьми таинственно пропала в Благовещенске. Полиция связалась с ней, но та отказалась обозначить свое местонахождение.
Читайте также: