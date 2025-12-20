«215 тысяч из-под сиденья»: Вор-рецидивист обокрал семью свердловчан в поезде
Екатеринбургские транспортные полицейские и их коллеги из Восточной Сибири задержали 36-летнего жителя Иркутска. Его подозревают в краже 215 тысяч рублей у пассажиров из Свердловской области. Об этом информирует пресс-служба Уральского управления МВД России на транспорте.
По информации ведомства, 20-летняя девушка возвращалась из командировки с мужем и двумя коллегами. Около 11:00 по местному времени она вместе с супругом пошла в вагон-ресторан, оставив рюкзак с деньгами в ящике под сиденьем в плацкарте. Когда пара вернулась через час, выяснилось, что наличные из рюкзака исчезли.
Сотрудники линейного отдела МВД на станции Иркутск-Пассажирский задержали подозреваемого во время остановки поезда. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель Иркутска, который не работает. В транспортной полиции сообщили, что мужчина признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.
