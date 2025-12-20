«215 тысяч из-под сиденья»: Вор-рецидивист обокрал семью свердловчан в поезде

20 декабря 2025, 21:44

На Урале задержали подозреваемого в краже 215 тысяч рублей из поезда

Фото: Istock/blinow61

Екатеринбургские транспортные полицейские и их коллеги из Восточной Сибири задержали 36-летнего жителя Иркутска. Его подозревают в краже 215 тысяч рублей у пассажиров из Свердловской области. Об этом информирует пресс-служба Уральского управления МВД России на транспорте.