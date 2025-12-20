В Вологде пьяный гонщик без прав в попытке уйти от ДПС лишил жизни невинных людей

20 декабря 2025, 20:13

В Вологде пьяный водитель, скрываясь от полиции, устроил ДТП с двумя погибшими

Фото: УМВД России по Вологодской области

В Вологде два человека погибли в аварии. Водитель автомобиля Honda спровоцировал её, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Об этом сообщает УМВД по Вологодской области.