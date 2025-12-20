В Вологде пьяный гонщик без прав в попытке уйти от ДПС лишил жизни невинных людей
В Вологде два человека погибли в аварии. Водитель автомобиля Honda спровоцировал её, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Об этом сообщает УМВД по Вологодской области.
ДТП произошло на перекрёстке улиц Козленская и Предтеченская. Парень за рулём иномарки проехал на красный свет и врезался в автомобиль Lada Priora. В результате столкновения погибли 18-летний водитель Lada и его 17-летняя пассажирка.
28-летнего шофёра Honda, который находился в состоянии опьянения и ранее был лишён прав, доставили в больницу с травмами. После аварии его задержали. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух людей.
