В Калужской области двое подростков погибли от отравления угарным газом в гараже
В Калужской области два подростка погибли от отравления угарным газом. Ещё одного молодого человека доставили в больницу. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.
По предварительной информации ведомства, инцидент произошёл 20 декабря 2025 года в посёлке Воротынск Бабынинского района. В автомобиле, который стоял в гараже, нашли тела 16-летней девушки и 17-летнего юноши.
Признаки указывают на отравление угарным газом. На место прибыл 19-летний молодой человек. Медики госпитализировали его и сейчас оказывают помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Прокуратура Калужской области подтвердила информацию о погибших.
