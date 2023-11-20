22-летняя петербурженка испугалась мужа во время ссоры и прыгнула в окно

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В Санкт-Петербурге на проспекте Испытателей 22-летняя девушка выпрыгнула из окна, испугавшись разъяренного супруга. Об этом сообщает 78.ru.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в петербургском Красном Селе мужчина вышел из окна на крышу чужого автомобиля и как ни в чем не бывало пошел дальше по делам. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Также неделей ранее сообщалось, что полуторагодовалый мальчик остался жив после падения из окна 18 этажа.
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Алина Юрчак