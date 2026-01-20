23-летняя модель OnlyFans пропала в Таиланде
23-летняя модель OnlyFans из Беларуси пропала в Таиланде. Подробности приводит телеграм-канал SHOT.
По его данным, манекенщица по имени Лера (фамилия не указана) уже неделю не выходит на связь с родными и близкими. Ее местонахождение и обстоятельства исчезновения до сих пор остаются неизвестными. Семья опасается, что девушку могли продать в рабство в Мьянму.
Ранее сообщалось, что сибирская модель попала в рабство в Мьянме после поездки на «заработки». У девушки отобрали документы и удерживают в скам-центре, расположенном в джунглях на границе с Таиландом, требуя выкуп в 10 тысяч долларов.
