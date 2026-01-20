Неизвестный избил сотрудника скорой в российском регионе
В Санкт-Петербурге ищут мужчину, избившего водителя скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу в телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло в ночь на 19 января возле дома № 74 на Ленинском проспекте. Предварительно, между 38-летним медработником и прохожим возник конфликт, который позже перерос в драку. Неизвестный набросился на водителя скорой с кулаками.
Пострадавший получил ушибы, госпитализация ему не потребовалась. После осмотра его в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение. Сейчас личность нападавшего, а также все причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Проверка проводится полицией Красносельского района.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на горнолыжном склоне Уктус мужчина зверски избил школьника, который случайно сбил на горке его жену.
