Мощное землетрясение произошло в Мексике
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Аппаратура зафиксировала подземные толчки во вторник, 20 января, в 05:30 по местному времени (14:30 мск). Эпицентр находился в 21 километре к юго-западу от населенного пункта Эль-Морро, население которого составляет примерно 2,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 42 километра.
Неделю назад подобной мощности сейсмособытие зарегистрировали на Камчатке. Толчки зафиксировали в акватории Тихого океана недалеко от Петропавловска-Камчатского.
