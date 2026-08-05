24-летний игрок погиб прямо на футбольном поле, ещё девять человек пострадали

05 августа 2026, 22:26

Молния насмерть поразила футболиста во время матча в Таиланде

Фото: Istock / efks

Трагедия произошла во время футбольного матча в провинции Наратхиват на юге Таиланда. Встреча проходила при сильном дожде, когда внезапно в поле ударила молния. Об этом сообщает Baza.