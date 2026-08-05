24-летний игрок погиб прямо на футбольном поле, ещё девять человек пострадали
Трагедия произошла во время футбольного матча в провинции Наратхиват на юге Таиланда. Встреча проходила при сильном дожде, когда внезапно в поле ударила молния. Об этом сообщает Baza.
Разряд попал в 24-летнего футболиста клуба «Яла» Софвана Аваэ. Партнёры по команде и прибывшие медики сразу попытались оказать ему помощь, однако спасти спортсмена не удалось.
После удара молнии пострадали ещё девять человек. Их доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.
Инцидент произошёл во время неблагоприятных погодных условий — матч продолжался несмотря на сильный ливень. Точная информация о состоянии пострадавших пока не сообщается.
Читайте также: