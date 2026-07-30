25 кошек из котокафе спасли во время землетрясения в Японии
В японской префектуре Кумамото спасатели эвакуировали 25 кошек из здания, пострадавшего при землетрясении. Об этом сообщает издание The Mainichi.
Животные жили в котокафе, которое находится в торговом центре в городе Касима. Подземные толчки затруднили доступ в здание, и к операции привлекли сотрудников заведения, пожарных и полицейских. Всех кошек удалось вывезти, видимых травм у них не обнаружили.
Сразу после спасения животных напоили и осмотрели, а затем перевезли в другое заведение в префектуре Хиросима. Там за ними продолжат наблюдать ветеринары. Сотрудники кафе поблагодарили спасателей, пообещав обеспечить кошкам необходимый уход и помочь восстановиться после стресса.
Ранее сообщалось, что при землетрясении магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю погибли не менее шести человек. Подземные толчки спровоцировали ряд ЧП, из-за которых десятки пострадавших доставили в больницы.
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