25 кошек из котокафе спасли во время землетрясения в Японии

30 июля 2026, 17:06

В Японии эвакуировали 25 кошек из котокафе после землетрясения

Фото: iStock/Sofiia Potanina

В японской префектуре Кумамото спасатели эвакуировали 25 кошек из здания, пострадавшего при землетрясении. Об этом сообщает издание The Mainichi.