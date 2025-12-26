25-летняя актриса мюзикла «Король Лев» погибла после нападения возлюбленного
25-летняя актриса бродвейского мюзикла «Король Лев» Имани Диа Смит погибла в результате нападения. Об этом сообщает TMZ.
По информации издания, в воскресенье её обнаружили в собственном доме в США с ножевыми ранениями. Имани ещё подавала признаки жизни. Медики оказали ей экстренную помощь и доставили в университетскую больницу Роберта Вуда Джонсона, однако вскоре она скончалась.
В полиции указали, что 35-летнего бойфренда артистки Джордана Д. Джексон-Смолла задержали и обвинили в её смерти от ножевого ранения.
Смит была частью бродвейского сообщества и исполняла роль юной Налы в «Короле Льве». У неё остался трёхлетний сын. В заявлении семьи её назвали одарённой исполнительницей, заботливой матерью и светлым, любящим человеком.
