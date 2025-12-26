25-летняя актриса мюзикла «Король Лев» погибла после нападения возлюбленного

26 декабря 2025, 22:50

TMZ: 25-летняя актриса Имани Диа Смит погибла после нападения возлюбленного

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

25-летняя актриса бродвейского мюзикла «Король Лев» Имани Диа Смит погибла в результате нападения. Об этом сообщает TMZ.