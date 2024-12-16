288 человек погибли в ДТП с начала года в российском регионе

С начала года в Татарстане произошло около 3000 ДТП, в которых погибли 288 человек. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин. По его информации, такие серьезные цифры говорят о низком уровне культуры вождения и необходимости выявления и устранения недостатков в этой области.