288 человек погибли в ДТП с начала года в российском регионе

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С начала года в Татарстане произошло около 3000 ДТП, в которых погибли 288 человек. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин. По его информации, такие серьезные цифры говорят о низком уровне культуры вождения и необходимости выявления и устранения недостатков в этой области.
Как сообщает «Татар-информ», премьер также указал на эффективность приложения «Народный инспектор», при помощи которого вынесли больше 2500 административных постановлений.
Ранее сообщалось, что профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, стартовало 16 декабря в городском округе Кашира. Оно продлится до 12 января. В ходе акции госавтоинспекторы будут следить за дорогами, расположенные рядом с образовательными учреждениями и проверять водителей автобусов на соблюдение правил организованной перевозки групп детей.
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«Рост количества погибших зарегистрирован в Бавлинском, Актанышском, Елабужском, Зеленодольском, Мензелинском, Пестречинском районах», — отметил Песошин.
Ранее сообщалось, что профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, стартовало 16 декабря в городском округе Кашира. Оно продлится до 12 января. В ходе акции госавтоинспекторы будут следить за дорогами, расположенные рядом с образовательными учреждениями и проверять водителей автобусов на соблюдение правил организованной перевозки групп детей.
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Данил Пономарев