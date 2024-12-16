В Башкирии машина раскололась пополам после удара с микроавтобусом

Фото: iStock/conejota
На трассе Уфа — Оренбург в Башкирии легковой автомобиль Volkswagen Jetta врезался в микроавтобус Ford Transit.
На опубликованных Telegram-каналом Mash Batash фотографиях видно, что Volkswagen во время ДТП раскололся на две части. Металлические фрагменты с колесом, а также задний бампер оказались в кювете у дороги.
Как пишет «Газета.Ру» cо ссылкой на Telegram-канал «Госавтоинспекция Башкортостана», 18-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу во время обгона и врезался в микроавтобус. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковой машины.
Ранее на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ в Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд №352, следовавший по маршруту Советская Гавань — Владивосток.
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Как пишет «Газета.Ру» cо ссылкой на Telegram-канал «Госавтоинспекция Башкортостана», 18-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу во время обгона и врезался в микроавтобус. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковой машины.
Ранее на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ в Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд №352, следовавший по маршруту Советская Гавань — Владивосток.
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Анастасия Ларина