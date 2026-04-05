В Хабаровском крае отбойник насквозь пробил автомобиль, водитель погиб

Фото: iStock/Anton Novikov

В Хабаровском крае отбойник насквозь пробил автомобиль, в котором находился человек. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.



Смертельная авария произошла в городе Советская Гавань. Предварительно, водитель Toyota Spacio пытался скрыться с места аварии. В какой-то момент машина вылетела в кювет, после чего врезалась в ограждение.

Мужчина скончался до приезда медиков от несовместимых с жизнью травм. Уточняется, что у него не было водительских прав.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области 12-летняя школьница лишилась руки в результате ДТП с автобусом, перевозившим детей. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Лидия Пономарева

