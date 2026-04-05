Спасатели ищут в лесу исчезнувшую российскую студентку
В Красноярском крае спасатели возобновили поиски 21-летней девушки, которая бесследно исчезла три месяца назад. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.
Студентка ушла из дома на улице Елены Стасовой и не вернулась. С тех пор она не выходит на связь с родными и близкими.
Накануне специалисты обследовали 600 квадратных километров лесного массива, используя все доступные технические средства. Однако поисково-спасательная операция пока не принесла результатов — местонахождение пропавшей до сих пор остается неизвестным.
