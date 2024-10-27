При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставрополье пострадали четыре человека

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Четыре человека пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае, проинформировали в МЧС России. Трое пострадавших госпитализированы.
Перед этим Telegram-канал 112 публиковал информацию о жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставрополье, уточнялось состояние пятерых находящихся на борту человек.
Накануне сотрудники МЧС сообщали об обнаружении тела четвертого человека, находящегося на борту вертолета, упавшего в Кировской области.
Трагедия унесла жизни врача, двух фельдшеров и пилота. Уточнялось, что техника использовалась почти 38 лет, а в последнее время ее предоставляла различным организациям «Вяткавиа».
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Трагедия унесла жизни врача, двух фельдшеров и пилота. Уточнялось, что техника использовалась почти 38 лет, а в последнее время ее предоставляла различным организациям «Вяткавиа».
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Никита Кротов