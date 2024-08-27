В Москве задержали граждан, которые запускали дрон возле режимных объектов

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Как сообщил РИА Новости информированный источник, граждане, запустившие БПЛА рядом с объектами, имеющими особый режим, были задержаны правоохранительными органами в Москве.
«Предварительно, граждане изучали обстановку вблизи объектов с особым режимом на территории Москвы. У них были изъяты для проверки телефоны и БПЛА», — рассказал собеседник агентства.
Он также добавил, что в настоящее время проводится проверка.
До этого Baza сообщал о задержании вероятных диверсантов в Новой Москве, которые пытались снимать объекты ПВО с помощью дрона.
В ночь на 25 августа правоохранители обнаружили их, когда они пытались запустить беспилотник для съемки военного объекта.
22 августа в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе и Керчи двух граждан России и гражданина Молдавии — агентов украинской разведки. Их арестовали.
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