18-летний россиянин открыл огонь по прохожим из арендованного кабриолета
В Анапе полиция задержала 18-летнего жителя Новороссийска, который устроил стрельбу из арендованного кабриолета. Подробности приводит МВД России.
Молодой человек катался с друзьями по городу-курорту за рулём Audi A4. Перед поездкой он снял с машины номера и грубо нарушал правила дорожного движения.
На одной из улиц юноша несколько раз выстрелил из охолощённого пистолета и напугал прохожих. Очевидцы происшествия вызвали полицию. Правоохранители задержали нарушителя по горячим следам.
Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Помимо этого, суд может назначить штрафы или лишить молодого человека водительских прав за нарушения ПДД.
Ранее в Москве пассажир метро упал на пути, засмотревшись в телефон.
