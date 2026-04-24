Достижения.рф

18-летний россиянин открыл огонь по прохожим из арендованного кабриолета

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Анапе полиция задержала 18-летнего жителя Новороссийска, который устроил стрельбу из арендованного кабриолета. Подробности приводит МВД России.



Молодой человек катался с друзьями по городу-курорту за рулём Audi A4. Перед поездкой он снял с машины номера и грубо нарушал правила дорожного движения.

На одной из улиц юноша несколько раз выстрелил из охолощённого пистолета и напугал прохожих. Очевидцы происшествия вызвали полицию. Правоохранители задержали нарушителя по горячим следам.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Помимо этого, суд может назначить штрафы или лишить молодого человека водительских прав за нарушения ПДД.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0