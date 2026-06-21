625-граммовый младенец пострадал в аварии со скорой в российском городе
В Находке автомобиль скорой помощи, перевозивший недоношенного ребенка, попал в аварию. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, 51-летний водитель «Тойоты» врезался в авто скорой, которая ехала с включенным спецсигналом. В салоне находился младенец весом 625 граммов, подключенный к аппарату ИВЛ.
После ДТП ребенка в критическом состоянии доставили в неонатальный центр на вертолете. Пострадавших медиков также отправили в больницу на осмотр. Сейчас все причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей: два грузовика и три легковушки. Сведений о пострадавших пока нет.
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