Стало известно о массовом ДТП на юге Москвы
В Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин
На юге Москвы столкнулись пять автомобилей. Об этом стало известно в воскресенье, 21 июня.
Как сообщает Telegram-канал «360 ЧП», инцидент произошёл на Варшавском шоссе: в аварию попали два грузовика и три легковые машины.
Данных о пострадавших нет. Обстоятельства и причины ДТП пока не уточняются.
Ранее семья из России пострадала в ДТП на трассе в Боснии и Герцеговине. Детали раскрыло посольство РФ в Сараеве. Супружескую пару и их восьмилетнего ребенка госпитализаровали. Дипломаты отслеживают сложившуюся ситуацию.
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