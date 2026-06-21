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Стало известно о массовом ДТП на юге Москвы

В Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На юге Москвы столкнулись пять автомобилей. Об этом стало известно в воскресенье, 21 июня.



Как сообщает Telegram-канал «360 ЧП», инцидент произошёл на Варшавском шоссе: в аварию попали два грузовика и три легковые машины.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства и причины ДТП пока не уточняются.

Ранее семья из России пострадала в ДТП на трассе в Боснии и Герцеговине. Детали раскрыло посольство РФ в Сараеве. Супружескую пару и их восьмилетнего ребенка госпитализаровали. Дипломаты отслеживают сложившуюся ситуацию.

Никита Кротов

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