Из мужского монастыря «Нило-Столобенская пустынь» пропали деньги
Из мужского монастыря «Нило-Столобенская пустынь» пропали деньги, собранные на нужды обители в Тверской области. Следователи подозревают бывшего работника, сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
По версии полиции, 47-летний житель Осташкова после увольнения сохранил у себя дубликат ключей. Он дождался момента, когда в обители никого не осталось, а затем прошёл в братский корпус.
Со стола фигурант забрал почти полмиллиона рублей. После пропажи благочинный обратился в полицию. Оперативники быстро установили личность подозреваемого и нашли похищенные деньги. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».
