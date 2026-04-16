Выстрел на охоте лишил полковника звания и свободы

В Рязанской области полковник полиции получил 11 лет за убийство на охоте
Суд в Рязанской области отправил бывшего полковника полиции Виталия Цыплакова в колонию строгого режима на 11 лет за убийство на охоте и лишил его звания. Об этом пишет РИА Новости.



Следствие считает, что в феврале 2024 года мужчина участвовал в незаконной охоте в Сараевском районе. Во время выезда он открыл огонь в сторону одного из участников, и 48-летний гражданин погиб на месте.

После этого экс-силовик вместе с сообщником забрал оружие погибшего и перенес тело к мусорной площадке. Второй фигурант получил 3,5 года условно. Суд запретил Цыплакову занимать посты в правоохранительных органах и лишил его специального звания «‎полковник полиции».

Ранее сообщалось, что в Обнинске малышка выпала из окна восьмого этажа и погибла.

