Выстрел на охоте лишил полковника звания и свободы
Суд в Рязанской области отправил бывшего полковника полиции Виталия Цыплакова в колонию строгого режима на 11 лет за убийство на охоте и лишил его звания. Об этом пишет РИА Новости.
Следствие считает, что в феврале 2024 года мужчина участвовал в незаконной охоте в Сараевском районе. Во время выезда он открыл огонь в сторону одного из участников, и 48-летний гражданин погиб на месте.
После этого экс-силовик вместе с сообщником забрал оружие погибшего и перенес тело к мусорной площадке. Второй фигурант получил 3,5 года условно. Суд запретил Цыплакову занимать посты в правоохранительных органах и лишил его специального звания «полковник полиции».
