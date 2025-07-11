В Брянской области задержаны украинские агенты, готовившие теракты

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ФСБ сообщила о задержании двух украинских агентов в Брянской области. Они подозреваются в госизмене и подготовке терактов. Агенты получали взрывчатку и оружие с помощью дронов и изготавливали бомбы.



Как сообщают РИА Новости, задержанные вели наблюдение за объектами Минобороны РФ и правоохранительными органами. Их деятельность координировалась украинскими спецслужбами.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Напомним, исполнители теракта в «Крокусе» признались, что его заказчиком была Украина. Отмечается, что трое террористов, расстрелявших людей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», находились в момент атаки под воздействием наркотических веществ.

Виктория Иванченко

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