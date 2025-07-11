В Брянской области задержаны украинские агенты, готовившие теракты

11 июля 2025, 10:22

Фото: istockphoto / Rawf8

ФСБ сообщила о задержании двух украинских агентов в Брянской области. Они подозреваются в госизмене и подготовке терактов. Агенты получали взрывчатку и оружие с помощью дронов и изготавливали бомбы.