В Брянской области задержаны украинские агенты, готовившие теракты
ФСБ сообщила о задержании двух украинских агентов в Брянской области. Они подозреваются в госизмене и подготовке терактов. Агенты получали взрывчатку и оружие с помощью дронов и изготавливали бомбы.
Как сообщают РИА Новости, задержанные вели наблюдение за объектами Минобороны РФ и правоохранительными органами. Их деятельность координировалась украинскими спецслужбами.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Напомним, исполнители теракта в «Крокусе» признались, что его заказчиком была Украина. Отмечается, что трое террористов, расстрелявших людей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», находились в момент атаки под воздействием наркотических веществ.
Читайте также: