AFP: в Чаде при нападении на президентский дворец погибло не менее 19 человек

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В ходе нападения на президентский дворец в Чаде погибло не менее 19 человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные правительства страны.
В издании пишут, что среди 19 погибших, 18 являются членами группировки «Боко Харам», напавшей на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Сейчас на месте находятся сотрудники служб безопасности и бронетехника.
Ранее сообщалось о вооруженном нападении на президентский дворец террористами из «Боко Харам». Группировка находится под контролем «Исламского государства»*. Как отметил Министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех, сейчас ситуация находится под контролем.
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Иван Мусатов