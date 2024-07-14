ABC News: оружие, из которого стреляли в Трампа, купили законным путем

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Винтовку, из которой стреляли в кандидата в президенты США Дональда Трампа, приобрели законным путем. Об этом сообщили журналисты телеканала ABC News, ссылаясь на своих информаторов.
«Следы винтовки ведут к отцу подозреваемого, оружие было приобретено законно», — говорится в сообщении.
Покушение на Трампа произошло в минувшую субботу, 13 июля, когда политик выступал перед избирателями в Пенсильвании. Охрана и полиция прикрыли республиканца, а нападавший Томас Крукс был ликвидирован.
Эксперты заявляли, что произошедшее может привести к третьей мировой войне. Кроме того, Трампу выразили сочувствие. Президент Джо Байден, по его словам, молится за своего политического оппонента, председатель КНР Си Цзиньпин передал утешительные слова через МИД.
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Никита Кротов