«Её жизнь взломали»: Россиянин два года преследовал бывшую девушку ради секса

12 сентября 2025, 12:31

В Татарстане задержали мужчину по делу о преследовании бывшей девушки

Фото: Istock/sabthai

В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который два года преследовал бывшую девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.