«Её жизнь взломали»: Россиянин два года преследовал бывшую девушку ради секса
В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который два года преследовал бывшую девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
После расставания в 2023 году мужчина начал преследовать женщину. Он дежурил у её дома и требовал близости. При этом угрожал выложить в сеть интимные фото бывшей возлюбленной. Позже сталкер обманом проник в её квартиру, где установил скрытую камеру под диваном.
Злоумышленник взломал электронную почту девушки, получил доступ ко всей личной информации и разместил её обнажённое фото в соцсетях. Кроме того, он опубликовал номер телефона потерпевшей на сайте с интим-услугами.
Россиянину предъявили обвинения по пяти статьям УК, включая понуждение к половому акту путём шантажа и незаконное проникновение в жилище.
Напомним об инциденте в Бугульме, где девушка подожгла квартиру ради хайпа.
Читайте также: