Адвокат осужденного за убийство девочки тагильчанина обжаловал приговор
Защита приговорённого к пожизненному заключению Владимира Александрова подала апелляцию на решение суда. Об этом сообщает РИА Новости.
Приговор свердловской областной инстанции пока не вступил в законную силу.
Следствие установило, что 30 августа 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Александров уговорил 11‑летнюю соседку прийти к нему домой. Там он совершил в отношении ребёнка преступление против половой неприкосновенности, после чего вывел её ко входу в подвальное помещение, столкнул туда и лишил жизни.
Ранее сообщалось, что родители продали дочь-подростка незнакомцу за продукты и пять бутылок виски.
Читайте также: