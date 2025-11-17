Достижения.рф

Адвокат осужденного за убийство девочки тагильчанина обжаловал приговор

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Защита приговорённого к пожизненному заключению Владимира Александрова подала апелляцию на решение суда. Об этом сообщает РИА Новости.



Приговор свердловской областной инстанции пока не вступил в законную силу.

Следствие установило, что 30 августа 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Александров уговорил 11‑летнюю соседку прийти к нему домой. Там он совершил в отношении ребёнка преступление против половой неприкосновенности, после чего вывел её ко входу в подвальное помещение, столкнул туда и лишил жизни.

Никита Кротов

