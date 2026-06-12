Аэропорт Гамбурга эвакуировали по одной причине
В международном аэропорту Гамбурга 12 июня провели эвакуацию пассажиров и сотрудников из-за срабатывания аварийной кнопки на двери. Неизвестный незаконно проник в зону досмотра, после чего автоматически включилась система безопасности, сообщает газета Bild.
Нарушителя оперативно задержали сотрудники Федеральной полиции и вывели обратно в общественную зону. В настоящий момент работу воздушной гавани возобновили, однако в течение дня возможны задержки рейсов.
4 мая из-за вынужденной посадки легкомоторного самолета Socata TBM‑700C, следовавшего из Канн, также возникали перебои в работе аэропорта. Тогда у воздушного судна отказала носовая опора шасси, экипаж подал сигнал бедствия и благополучно приземлился на ближайшем аэродроме в Гамбурге.
На борту находились два человека, никто не пострадал. Однако на время проведения экстренных мероприятий прием и отправку рейсов временно приостанавливали.
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