Собака задержала два самолета в аэропорту Новосибирска
В аэропорту Новосибирска имени Покрышкина собака выбежала на взлетно‑посадочную полосу и помешала двум авиарейсам вовремя приземлиться. Об этом проинформировал телеграм-канал SHOT.
Оба самолета ушли на второй круг и ожидали от диспетчера соответствующего разрешения. По данным издания, персонал воздушной гавани потратил некоторое время на то, чтобы поймать незваного гостя. Задержанными оказались рейсы авиакомпании S7 Airlines из Новокузнецка и Екатеринбурга
Нарушителя в конечном счете поймали, а самолеты благополучно совершили посадку. Как животное попало на взлетно-посадочную полосу, пока неизвестно.
Ранее в США собака вцепилась в руль хозяйки автомобиля, что привело к аварии. В результате женщина погибла.
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