Достижения.рф

Собака задержала два самолета в аэропорту Новосибирска

Фото: istockphoto/Ирина Мещерякова

В аэропорту Новосибирска имени Покрышкина собака выбежала на взлетно‑посадочную полосу и помешала двум авиарейсам вовремя приземлиться. Об этом проинформировал телеграм-канал SHOT.



Оба самолета ушли на второй круг и ожидали от диспетчера соответствующего разрешения. По данным издания, персонал воздушной гавани потратил некоторое время на то, чтобы поймать незваного гостя. Задержанными оказались рейсы авиакомпании S7 Airlines из Новокузнецка и Екатеринбурга

Нарушителя в конечном счете поймали, а самолеты благополучно совершили посадку. Как животное попало на взлетно-посадочную полосу, пока неизвестно.

Ранее в США собака вцепилась в руль хозяйки автомобиля, что привело к аварии. В результате женщина погибла.

Александр Огарёв

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