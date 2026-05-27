Туристка примотала 58 черепах к ногам и попалась в аэропорту

Фото: iStock/Zhanna Danilova

В аэропорту Китая задержали пассажирку, которая пыталась провезти 58 черепах, примотав их к ногам. Об этом сообщает издание Need To Know.



Туристка прилетела из Гонконга в Шэньчжэнь. Таможенники обратили внимание на подозрительные предметы, торчащие из-под ее платья. При досмотре выяснилось, что к женщина привязала к бедрам несколько десятков рептилий. Кроме того, от них исходил резкий неприятный запах.

Среди изъятых животных оказались 15 красноногих черепах и 43 черепахи Германа. Оба вида охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Нарушительницу задержали.

Ранее сообщалось, что на Сардинии задержали французскую туристку за кражу 40 килограммов песка, гальки и ракушек.

Лидия Пономарева

