Туристка примотала 58 черепах к ногам и попалась в аэропорту
В аэропорту Китая задержали пассажирку, которая пыталась провезти 58 черепах, примотав их к ногам. Об этом сообщает издание Need To Know.
Туристка прилетела из Гонконга в Шэньчжэнь. Таможенники обратили внимание на подозрительные предметы, торчащие из-под ее платья. При досмотре выяснилось, что к женщина привязала к бедрам несколько десятков рептилий. Кроме того, от них исходил резкий неприятный запах.
Среди изъятых животных оказались 15 красноногих черепах и 43 черепахи Германа. Оба вида охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Нарушительницу задержали.
Ранее сообщалось, что на Сардинии задержали французскую туристку за кражу 40 килограммов песка, гальки и ракушек.
