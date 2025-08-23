В российском регионе один человек погиб при наезде мопеда на взрывное устройство
В Климовском районе Брянской области произошёл инцидент с взрывным устройством, в результате которого один человек погиб, а ещё один получил ранения. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
По предварительной информации, двухколесное транспортное средство (мопед) наехало на взрывное устройство в районе села Кирилловка. Вследствие взрыва один из находившихся на мопеде мужчин скончался на месте происшествия.
Второй пострадавший, подросток, был доставлен в медицинское учреждение с серьёзными травмами нижних конечностей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сообщается, что семьям погибшего и пострадавшего будет оказана необходимая поддержка. Обстоятельства произошедшего выясняются.
