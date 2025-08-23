В российском регионе один человек погиб при наезде мопеда на взрывное устройство

23 августа 2025, 20:09

В Брянской области инцидент со взрывным устройством привёл к гибели человека

Фото: Istock/Isabel Nieva

В Климовском районе Брянской области произошёл инцидент с взрывным устройством, в результате которого один человек погиб, а ещё один получил ранения. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.