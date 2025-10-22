Аэропорт Вильнюса временно остановил работу из-за обнаружения метеозондов
Вильнюсский международный аэропорт приостановил работу во вторник перед полуночью из-за обнаружения метеорологических зондов в прилегающем воздушном пространстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя компании «Летувос оро уостай» («Аэропорты Литвы») Виталия Роче.
Прием и отправку воздушных судов временно прекратили «до отдельного распоряжения».
«Из-за чрезвычайной ситуации было нарушено движение шести рейсов», — пояснила Роче.Один самолет вернулся в аэропорт вылета, другие перенаправили в Каунас.
По данным национального центра управления кризисами, в воздушном пространстве зафиксировали несколько десятков метеозондов. Такие устройства часто используют организаторы контрабанды сигарет для их переправки из Белоруссии в Литву.
