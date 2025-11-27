Достижения.рф

Аферисты вытянули у москвички 18 млн рублей, обещая вернуть ей деньги за онлайн-курс

Фото: iStock/Atstock Productions

Москвичка потеряла 18 миллионов рублей, пытаясь вернуть деньги за онлайн-курсы — ей не повезло наткнуться на лжеюристов. Мошенники обманывали женщину около года. Пострадавшая поделилась своей историей в откровенной беседе с «Известиями».



В марте 2024 года жительница Москвы по имени Наталья записалась на курс «Реконструкция» в школе «Разумное человечество». Она сразу оплатила три месяца, также внесла залог — в целом на участие в проекте пришлось потратить около 150 тысяч рублей.

В определенный момент Наталья решила прекратить обучение из-за бесконечных дополнительных платежей и странных условий. Организаторы курса отказали в возврате средств и удалили ее из всех чатов.

«Я провела на проекте два месяца и одну неделю. (...) Одна онлайн-встреча приравнивалась к «полностью оказанной услуге за весь месяц». Это создавало ловушку: заплатив за месяц вперед и посетив хотя бы одну встречу, участник терял возможность вернуть деньги», — рассказала «Известиям» пострадавшая.
Тогда женщина обратилась к «юристам» через специализированный сайт, не подозревая, что наткнется на мошенников.

Аферисты представились специалистами по возврату средств и предлагали вернуть потраченное через криптовалюту, однако позже заставили переводить им крупные суммы. Они даже угрожали москвичке тюремным заключением, утверждая, что на имя Натальи открыта ячейка с «грязными деньгами».

Во время общения с пострадавшей преступники присылали ей фальшивые документы, профессионально подделывая удостоверения с исками. Действуя таким образом, они вытянули из Натальи с мая 2024 по май 2025 года 18 миллионов рублей.

В ноябре жертва аферистов обратилась в МВД по Красносельскому району Москвы с просьбой возбудить уголовное дело.
Мария Моисеева

