Аферисты вытянули у москвички 18 млн рублей, обещая вернуть ей деньги за онлайн-курс
Москвичка потеряла 18 миллионов рублей, пытаясь вернуть деньги за онлайн-курсы — ей не повезло наткнуться на лжеюристов. Мошенники обманывали женщину около года. Пострадавшая поделилась своей историей в откровенной беседе с «Известиями».
В марте 2024 года жительница Москвы по имени Наталья записалась на курс «Реконструкция» в школе «Разумное человечество». Она сразу оплатила три месяца, также внесла залог — в целом на участие в проекте пришлось потратить около 150 тысяч рублей.
В определенный момент Наталья решила прекратить обучение из-за бесконечных дополнительных платежей и странных условий. Организаторы курса отказали в возврате средств и удалили ее из всех чатов.
«Я провела на проекте два месяца и одну неделю. (...) Одна онлайн-встреча приравнивалась к «полностью оказанной услуге за весь месяц». Это создавало ловушку: заплатив за месяц вперед и посетив хотя бы одну встречу, участник терял возможность вернуть деньги», — рассказала «Известиям» пострадавшая.Тогда женщина обратилась к «юристам» через специализированный сайт, не подозревая, что наткнется на мошенников.
Аферисты представились специалистами по возврату средств и предлагали вернуть потраченное через криптовалюту, однако позже заставили переводить им крупные суммы. Они даже угрожали москвичке тюремным заключением, утверждая, что на имя Натальи открыта ячейка с «грязными деньгами».
Во время общения с пострадавшей преступники присылали ей фальшивые документы, профессионально подделывая удостоверения с исками. Действуя таким образом, они вытянули из Натальи с мая 2024 по май 2025 года 18 миллионов рублей.
В ноябре жертва аферистов обратилась в МВД по Красносельскому району Москвы с просьбой возбудить уголовное дело.