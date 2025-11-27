На Камчатке задержали браконьеров, которые незаконно отловили краснокнижных кречетов

27 ноября 2025, 03:25

Фото: iStock/ronstik

Двое уроженцев Республики Алтай и Чукотки предстанут перед судом на Камчатке за незаконный отлов двух кречетов, относящихся к особо ценным видам птиц. Об этом сообщили ТАСС в управлении Следственного комитета России по региону.





По данным следствия, преступники содержали пойманных птиц на территории Олюторского района Камчатского края. Фигуранты планировали вывезти пернатых хищников с территории края для последующей продажи.





«Двое мужчин обвиняются в незаконной добыче и содержании особо ценных видов диких птиц, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу Российской Федерации (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале «СУ СК России по Камчатскому краю».