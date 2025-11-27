На Камчатке задержали браконьеров, которые незаконно отловили краснокнижных кречетов
Двое уроженцев Республики Алтай и Чукотки предстанут перед судом на Камчатке за незаконный отлов двух кречетов, относящихся к особо ценным видам птиц. Об этом сообщили ТАСС в управлении Следственного комитета России по региону.
По данным следствия, преступники содержали пойманных птиц на территории Олюторского района Камчатского края. Фигуранты планировали вывезти пернатых хищников с территории края для последующей продажи.
«Двое мужчин обвиняются в незаконной добыче и содержании особо ценных видов диких птиц, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу Российской Федерации (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале «СУ СК России по Камчатскому краю».Правоохранительные органы уже изъяли кречетов. После осмотра орнитологом птиц выпустили в естественную среду обитания.
По предварительным оценкам, ущерб от действий злоумышленников превысил пять миллионов рублей.
Преступление раскрыли при оперативном сопровождении пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Следствие собрало необходимые доказательства и передало уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Ранее сообщалось, что в Омске водитель вышвырнул школьника из автобуса на середину моста. Инцидент случился из-за проблем с оплатой проезда картой.