На Камчатке задержали браконьеров, которые незаконно отловили краснокнижных кречетов

Фото: iStock/ronstik

Двое уроженцев Республики Алтай и Чукотки предстанут перед судом на Камчатке за незаконный отлов двух кречетов, относящихся к особо ценным видам птиц. Об этом сообщили ТАСС в управлении Следственного комитета России по региону.



По данным следствия, преступники содержали пойманных птиц на территории Олюторского района Камчатского края. Фигуранты планировали вывезти пернатых хищников с территории края для последующей продажи.

«Двое мужчин обвиняются в незаконной добыче и содержании особо ценных видов диких птиц, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу Российской Федерации (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале «СУ СК России по Камчатскому краю».
Правоохранительные органы уже изъяли кречетов. После осмотра орнитологом птиц выпустили в естественную среду обитания.

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Камчатскому краю» @suskr41
По предварительным оценкам, ущерб от действий злоумышленников превысил пять миллионов рублей.

Преступление раскрыли при оперативном сопровождении пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Следствие собрало необходимые доказательства и передало уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

