Один человек погиб и один пострадал после нападения акулы в Австралии
В результате нападения акулы на восточном побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс погибла одна женщина. Также серьезно пострадал мужчина, передает телеканал ABC.
Акула набросилась на людей в четверг. Предположительно, ее жертвам было около двадцати лет.
Находившиеся на берегу люди пытались оказать помощь женщине после атаки, но она скончалась до прибытия медиков. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу.
Власти закрыли пляж, где произошел инцидент. В настоящее время ведется поиск морского хищника, совершившего нападение.
Ранее агрессивная акула напала на российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах. Пострадавшей оказалась 15-летняя девочка, которая с матерью наблюдала за мантами и акулами-няньками, плавая с маской на поверхности воды.
