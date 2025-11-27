Достижения.рф

Один человек погиб и один пострадал после нападения акулы в Австралии

Фото: iStock/RamonCarretero

В результате нападения акулы на восточном побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс погибла одна женщина. Также серьезно пострадал мужчина, передает телеканал ABC.



Акула набросилась на людей в четверг. Предположительно, ее жертвам было около двадцати лет.

Находившиеся на берегу люди пытались оказать помощь женщине после атаки, но она скончалась до прибытия медиков. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу.

Власти закрыли пляж, где произошел инцидент. В настоящее время ведется поиск морского хищника, совершившего нападение.

Ранее агрессивная акула напала на российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах. Пострадавшей оказалась 15-летняя девочка, которая с матерью наблюдала за мантами и акулами-няньками, плавая с маской на поверхности воды.

Мария Моисеева

