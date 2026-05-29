Полиция задержала мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня в Реутове
В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который прикурил сигарету от Вечного огня. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Утром 29 мая в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный мужчина попытался прикурить от Вечного огня на мемориальном комплексе на улице Победы в Реутове.
В ведомстве уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили и доставили в территориальный отдел 36-летнего жителя Орловской области. Именно он, находясь на мемориале, прикурил сигарету от огня памяти. В ГУ МВД добавили, что полицейские передадут правонарушителя в следственные органы, где уже принято процессуальное решение.
