«Обожает, когда ему делают маникюр»: жизнь маньяка Александра Спесивцева в тюрьме и жажда вернуться к матери, приводившей ему жертв

Александр Спесивцев (Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»)
Серийный убийца, который своей жестокостью затмил всеми известного Андрея Чикатило, убивавший, насиловавший и поедавший своих жертв, до сих пор жив, находится на принудительном лечении и надеется на освобождение. Его имя Александр Спесивцев. О том, как жил и убивал «новокузнецкий монстр», читайте в материале «Радио 1».
Детство маньяка
Александр Спесивцев появился на свет 1 марта 1970 года в городе Новокузнецке. Он был вторым ребенком в семье, родился недоношенным и очень хилым. Отец семейства Николай Спесивцев страдал алкоголизмом, часто изменял жене и устраивал скандалы. Мать печально известного маньяка Людмила развелась с отцом только когда сыну исполнилось 15 лет.
Будущий каннибал рос очень болезненным ребенком, страдал слабым зрением, до 9 лет у ребенка наблюдался ночной энурез, его часто беспокоили головные боли и головокружения, имели место носовые кровотечения. Людмила Спесивцева проявляла гиперопеку по отношению к сыну, всячески потакала его капризам и отказывалась принимать критику в части воспитания любимого сына.
Вседозволенность со стороны матери рано пробудила в Александре желание шкодничать. Саша постоянно задирал одноклассников, расписывал подъезды фашисткой символикой и поджигал кнопки лифтов.
Спесивцев окончил восемь классов, сменив за это время три школы. В каждой из них, пока сын учился, Людмила работала завхозом. Впоследствии Людмилу уволили за кражу с должности завхоза в школе, и она устроилась помощником адвоката в суд. В трудоустройстве матери помогла старшая дочь, которая на тот момент работала секретарем в суде.
С новой работы мама приносила уголовные дела с фотографиями жертв и по вечерам они с сыном с упоением знакомились с материалами убийств и рассматривали фотокарточки.
Первое уголовное дело
Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»
В 1985 году Александр Спесивцев окончил школу. Учится дальше молодой человек не захотел, и работать тоже не спешил, ссылаясь на слабое зрение. Саша промышлял воровством, на чем был пойман в первый раз в год окончания школы, а так же в 1987 и 1988 году, после чего был задержан и заключен в СИЗО. Еще тогда Спесивцеву грозила уголовная ответственность, однако в итоге он избежал ее из-за признания невменяемым.
В ходе судебного разбирательства по делу о краже Спесивцев неожиданно начал биться головой о прутья решётки, выкрикивая:
«Я не сяду в тюрьму! Не хочу! Не хочу!»
В связи с этим потребовалось проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого. По результатам экспертизы Александр был признан невменяемым, ему был поставлен диагноз «шизофрения». В качестве меры наказания ему было назначено принудительное лечение в психиатрической больнице Новокузнецка. Он находился там с октября 1988 года по март 1989 года, после чего совершил побег и вернулся к матери в квартиру.
Первая любовь
В 1991 году Александр встретил Евгению Гусельникову, которой тогда было 16 лет. Поначалу их отношения развивались хорошо: они проводили время вместе, Александр читал ей стихи, ухаживал. Мама поддержала отношения сына и освободила квартиру, съехав к дочери.
Но после первой же ссоры Спесивцев жестоко избил возлюбленную, после чего она решила разорвать отношения. Тогда Александр заманил будущую жертву к себе в квартиру и в течение месяца издевался над ней – истязал, избивал, не давал есть. Соседи обратились в правоохранительные органы, когда из-под двери квартиры начал распространяться трупный запах.
Следователи обнаружили труп Марии со следами многочисленных телесных повреждений. К предыдущему уголовному делу мужчины добавили обвинение по статье «преднамеренное убийство» и снова направили на психиатрическую экспертизу, которая выявила признаки реактивной депрессии.
Спесивцева снова отправили на лечение, а дело приостановили до его выздоровления. С апреля 1993 по апрель 1994 года мужчина проходил лечение в психиатрической больнице в городе Орле. После того как его признали здоровым, его вернули в следственный изолятор в Новокузнецке, а оттуда направили в местную психиатрическую клинику, после чего он был освобождён и вернулся домой. Из-за неслаженности работы правоохранительных органов и медицинских работников маньяк оказался безнаказанным и вернулся к своим злодеяниям с новой силой.
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Серия жестоких убийств
Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»
Преступник всё ещё вёл одинокий образ жизни, а его мать и сестра время от времени навещали безработного родственника и приносили ему средства к существованию. В феврале 1996 года Спесивцев заманил в квартиру и жестоко убил Елену Трунову. Заглянувшей вечером матери он приказал избавиться от трупа, а проснувшись утром, тело было вынесено, а квартира убрана. Эта схема потом работала и с другими жертвами. Уже к лету маньяк приказывал матери приводить ему жертв, и она покорно исполняла прихоти сына.
Александр Спесивцев в своих злодеяниях отличился особой жестокостью. Перед убийством он длительное время издевался над жертвами, истязал и насиловал, получая особое удовольствие от моральных мук людей.
Убийства обнаружены случайно
Последние жертвы маньяка Евгения, Анастасия и Ольга (Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»)
О злодеяниях Спесивцева станет известно в ходе проверки помещений к отопительному сезону. Он откажется впустить в квартиру проверяющих, и те вызовут участкового, который взломает дверь. В квартире будут обнаружены останки расчлененных тел двух несовершеннолетних девушек и полуживая истерзанная Оля Гальцева.
Перед смертью девушка успеет рассказать о пережитом ей и ее подругами аде в квартире Спесивцевых. Из ее показаний следствие узнает о расчленении матерью трупов, кормлении собаки человеческим мясом, варке супа из жертв и выносе останков потерпевших в реку за домом. Она также расскажет, что видела в квартире двух женщин: мать и сестру Александра.
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Суд над семьей Спесивцевых
В ходе обыска в жилище серийного преступника было обнаружено свыше сорока ювелирных изделий, восемьдесят два комплекта одежды, испачканных кровью, а также фотографии обнажённых детей.
В ходе следствия «новокузнецкий монстр» признаётся в убийстве 19 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Мать серийного убийцы Людмилу Спесивцеву признали виновной в соучастии в ужасных злодеяниях. За то, что она помогала в убийстве трёх девочек, её осудили на 13 лет в колонии общего режима. В 2008 году она освободилась раньше положенного срока и вернулась в Новокузнецк к своей дочери. Сестра Спесивцева избежала наказания, так как доказать её причастность не удалось.
На суде Александр изменил свои показания, и его признали виновным в убийстве только трёх девочек. В качестве наказания ему назначили 10 лет лишения свободы. Однако спустя год в институте имени Сербского Спесивцев прошёл повторную экспертизу, по результатам которой был признан невменяемым. В связи с этим его направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу города Волгограда.
Согласно некоторым данным, на счету Спесивцева может быть до 82 жертв. В 1998 году сотрудники правоохранительных органов смогли доказать его причастность ещё к 15 преступлениям.
Как сейчас живет маньяк
Александр Спесивцев (Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»)
Александр Спесивцев всё ещё находится в психиатрической больнице Волгограда. Он получает пенсию по инвалидности, которую тратит на шоколадки, а остальное отправляет матери. Он пишет стихи и прозу и копит на музыкальный центр, ведь дома он любил слушать громкую музыку.
Сотрудники больницы характеризуют его как интеллигентного и сдержанного человека, любящего читать фантастику, особенно Рэя Брэдбери. В свободное время он гуляет, читает и делает поделки. Он патологически любит чистоту, обожает, когда его моют, стригут, бреют и делают маникюр. Этим занимается санитарка.
Он всё ещё надеется выйти на свободу и воссоединиться с семьей, что не может не волновать общественность. Однако в документации по уголовному делу содержится множество постановлений об увеличении срока содержания Александра, есть надежда на то, что Спесивцев останется изолированным до конца своих дней.
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