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Главная / Новости / Происшествия/ Просил интимные фото: Андрей Малахов раскрывает тайну гибели 18-летней Ксении Еловых в Подмосковье. Новый поворот в деле

Просил интимные фото: Андрей Малахов раскрывает тайну гибели 18-летней Ксении Еловых в Подмосковье. Новый поворот в деле

Мать Ксении Еловых (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Мать Ксении Еловых (Фото: кадр из программы «Малахов»)

25 ноября в подмосковной Ивантеевке пропала 18-летняя Ксения Еловых. Через несколько дней девушку найдут мёртвой в лесу, расположенном в 60 километрах от дома. Родители Ксении уверены, что с их дочерью жестоко расправились, и виновные до сих пор не задержаны. Отец Валерий начал собственное расследование, тщательно восстановив маршрут Ксении в тот роковой день. Что удалось выяснить убитым горем родителям расскажет «Радио 1».

Пропажа студентки в Подмосковье


Напомним, по словам матери Ксении, 25 ноября утром студентка отправилась на учёбу в Болшево. Обычно она встречалась с подругами рядом с кафе, но в тот день так и не доехала до места встречи. История её оплаты картой «Стрелка» свидетельствует о том, что Ксения села в автобус. На звонки она не отвечала.
Через три дня после её исчезновения аккаунты в социальных сетях оставались активными, но кто ими пользовался — остаётся неизвестным.

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К поискам пропавшей подключились правоохранительные органы и волонтёры поисково-спасательных отрядов, и розыскные мероприятия продолжались три дня. В ходе расследования выяснили, что девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения в СНТ «Звездочка-2», расположенном в 62 километрах от Ивантеевки. По информации местных жителей и поисковиков, Ксению нашли мёртвой недалеко от этого СНТ.

Ксения Еловых не вернулась домой



В эфире программы «Малахов» мать Ксении рассказала об обстоятельствах пропажи дочери.

Ксения Еловых (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«В 13:32 мне дочь отправила последнее сообщение и сказала, что с ней все хорошо. Она была домашняя, без вредных привычек. Она всегда приходит в 19:10. Я посмотрела в окно, ее не было, я стала звонить, она не брала трубку. Я позвонила подругам, они сказали, что на учебе ее не было. Ее молодой человек тоже сказал, что ее не видел», — сообщила женщина.

Странные детали в деле


Когда тело Ксении было обнаружено, в глаза бросились подозрительные детали, которые указывали на то, что девочка не могла свести счеты с жизнью. Отец девочки решил провести собственное расследование.
«Все детали указывают на то, что дочь не могла покончить жизнь самоубийством. Она небольшого роста, ее одежда была чистой. Также рядом с местом трагедии были найдены следы обуви и лестницы», — сообщил отец Ксении.

Судмедэксперт Эдуард Туманов, которому удалось ознакомиться с материалами дела, сообщил, что осмотр места происшествия был проведен неудовлетворительно.

«Протокол места происшествия выполнен безграмотно. По тем данным, которые сохранены на месте происшествия, нужно провести следственный эксперимент и зафиксировать это», — отметил он.

Отец погибшей студентки обратил внимание на еще одну странную деталь.
«По лицу было чувство, что она живая. Я потрогал лоб, по ощущениям мне показалось, что там был крем. Лицо было в синяках под ним, однако это не зафиксировано в документах».


Молодой человек Ксении Еловых: что он скрывает?


Последнее сообщение Ксения отправила своей подруге. В нем она говорит о том, что готова родить ребенка от своего молодого человека Даниила. Подруга Ксении рассказала, что студентка не хотела знакомить никого со своим парнем, так как он был грубым, мог пропадать, игнорировать ее. Оказалось, что у Данила появилась другая девушка, при этом парень новые отношения скрывал.
Ксения Еловых (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Позже в колл-центр программы пришло сообщение, отправитель которого привел некоторые подробности о личности Данила.

«Он мог заниматься незаконным обналичиванием средств. Познакомился с Ксенией на сайте знакомств, длительное врем проживает в Ивантеевке. Постоянно угрожал и запрещал общаться с подругами. В личных переписках часто просил интимные фото».
Расследование дела продолжается.

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В Красноярске беременная женщина избила мужа вибратором за мысли о сексе втроем
11 марта 2025, 12:51

Фото: iStock/gorodenkoff

В Красноярске беременная женщина избила супруга вибратором за то, что тот решил, что его ожидает секс втроем. Об этом пишет Telegram-канал «Топор+».
По данным канала, женщина заявила мужу, что их ожидает «секс втроем». Так она хотела намекнуть супругу о том, что находится в положении. Однако мужчина намека не понял и решил, что жена говорит про их общую подругу, и очень обрадовался такому повороту событий, после чего сразу получил фаллоимитатором по голове.

Так, у мужчины рассечена бровь. При этом супруги довольно помирились и претензий друг к другу не имеют.

Многие сексологи рекомендуют парам использовать секс-игрушки, чтобы разнообразить интимную жизнь. Однако мало кто рассказывает о негативных последствиях такого развлечения. Психолог, сексолог и блогер Ольга Савская в беседе с «Радио 1» объяснила, почему вибраторы могут негативно сказаться на влечении партнёров друг к другу.

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Азербайджан отказал России в выдаче «золотой судьи» Хахалевой
Азербайджан по итогу суда отказался экстрадировать в РФ экс-судью Елену Хахалеву
11 марта 2025, 04:11

Фото: iStock/simpson

Азербайджан отказал России в экстрадиции бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, известной как «золотая судья». Решение об отказе было принято в ходе судебного заседания, сообщают издания Minval и «Sputnik Азербайджан».
Хахалева, задержанная 27 января в аэропорту Баку при попытке пройти паспортный контроль, сначала содержалась под арестом, но позже была передана под надзор полиции.

На заседании 4 февраля суд избрал меру пресечения в виде полицейского надзора, отказавшись удовлетворять запрос РФ. Адвокат Хахалевой, опрошенный «Коммерсантом», заявил об отсутствии официальной информации по этому поводу. Ранее азербайджанские правоохранители утверждали, что экстрадиция возможна после судебного решения, но итог оказался иным.

Медицинский вертолет разбился в США, есть жертвы
Медицинский вертолет разбился в США, есть жертвы
Скандальную известность Хахалева получила после «золотой» свадьбы дочери в 2017 году с участием звёзд эстрады (Басков, Меладзе и другие). Журналисты оценили стоимость мероприятия в 4,5 млн рублей, но судья утверждала, что организацией занимался её муж-предприниматель.

Позже адвокат Алексей Салмин оспорил наличие у неё юридического образования, однако Тбилисский университет подтвердил подлинность диплома.

Хахалева объявлена в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Её лишили полномочий судьи в 2020 году из-за прогулов (128 дней отсутствия на работе), а в 2021-м она покинула Россию.

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#розыск
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#мероприятия
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#рф
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Медицинский вертолет разбился в США, есть жертвы
CBS: В США три человека погибли при крушении санитарного вертолета в округе Мэдисон
11 марта 2025, 02:15

Фото: iStock/Zeferli

Три человека погибли при крушении санитарного вертолёта, принадлежащего медицинскому центру при Университете Миссисипи. Информацию передал телеканал CBS.
Инцидент произошёл в лесистой местности округа Мэдисон, недалеко от Натчезского тракта. На борту воздушного судна AirCare находились два сотрудника медучреждения и пилот, все они скончались на месте.

«Пациентов на борту не было», — уточнили репортерам.
По предварительным данным, вертолёт выполнял плановый рейс, когда потерял связь с диспетчерами. Представитель округа Мэдисон сообщил, что экстренные службы прибыли на место аварии около 12:30 дня в районе шоссе Миссисипи 43 и парковой зоны Натчезской тропы, однако спасти жертв крушения не удалось.

Причины катастрофы остаются неизвестными.

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#происшествия
#расследование
#медучреждения
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На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе перевозили цианистый натрий
Lloyd's List: Контейнеровоз Solong перевозил 15 контейнеров цианистого натрия
10 марта 2025, 23:20

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Грузовое судно Solong, столкнувшееся с нефтяным танкером Stena Immaculate у восточного побережья Великобритании, перевозило 15 контейнеров с токсичным цианидом натрия. Эту информацию подтверждают Reuters и Lloyd’s List Intelligence. Также компания-владелец сообщила, что один член экипажа Solong пропал без вести, его поиски продолжаются.
Остальные члены экипажей (37 моряков) были эвакуированы, один человек был госпитализирован.

Ранее в понедельник инцидент столкновения привёл к пожару на обоих судах и разливу авиатоплива Jet-A1 из повреждённого танкера.

Помимо цианида, контейнеровоз под португальским флагом перевозил алкоголь, но его количество не уточняется.

Цианид натрия, крайне опасный для жизни, при контакте с водой или влажным воздухом выделяет горючий газ, а при горении — токсичные пары. Те, в свою очередь, могут вызвать удушье и привести к сердечной недостаточности.

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#инцидент
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Смотревший на уроке порно учитель из Башкирии уволился по собственному желанию
10 марта 2025, 21:02

Фото: iStock/ hxdbzxy

Учитель из села Ташкиново (городской округ Нефтекамск, республика Башкортостан), смотревший порно на уроке с семиклассниками, решил уволиться по собственному желанию, сообщил Mash Batash.
Выяснилось, что в учебном заведении педагог проработал 39 лет. Мужчина преподавал физику, математику и технологию.

«Он написал заявление об увольнении по собственному желанию сегодня, видимо, решив, что не сможет больше работать после инцидента», — процитировало агентство ТАСС слова директора школы Рудании Бурхановой.

В настоящее время проводится служебная проверка, во время которой предстоит установить — смотрел ли учитель порно намеренно или случайно перешел по ссылке Сети. Прокуратура тоже начала проверять информацию о демонстрации непристойного контента школьникам.

Напомним, что преподаватель физики и технологии решил посмотреть порно прямо на уроке, но забыл выключить проектор, и изображение с компьютера транслировалось на экран за его спиной.

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#школа
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