Просил интимные фото: Андрей Малахов раскрывает тайну гибели 18-летней Ксении Еловых в Подмосковье. Новый поворот в деле

Мать Ксении Еловых (Фото: кадр из программы «Малахов»)
25 ноября в подмосковной Ивантеевке пропала 18-летняя Ксения Еловых. Через несколько дней девушку найдут мёртвой в лесу, расположенном в 60 километрах от дома. Родители Ксении уверены, что с их дочерью жестоко расправились, и виновные до сих пор не задержаны. Отец Валерий начал собственное расследование, тщательно восстановив маршрут Ксении в тот роковой день. Что удалось выяснить убитым горем родителям расскажет «Радио 1».
Пропажа студентки в Подмосковье
Напомним, по словам матери Ксении, 25 ноября утром студентка отправилась на учёбу в Болшево. Обычно она встречалась с подругами рядом с кафе, но в тот день так и не доехала до места встречи. История её оплаты картой «Стрелка» свидетельствует о том, что Ксения села в автобус. На звонки она не отвечала.
Через три дня после её исчезновения аккаунты в социальных сетях оставались активными, но кто ими пользовался — остаётся неизвестным.
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К поискам пропавшей подключились правоохранительные органы и волонтёры поисково-спасательных отрядов, и розыскные мероприятия продолжались три дня. В ходе расследования выяснили, что девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения в СНТ «Звездочка-2», расположенном в 62 километрах от Ивантеевки. По информации местных жителей и поисковиков, Ксению нашли мёртвой недалеко от этого СНТ.
Ксения Еловых не вернулась домой
В эфире программы «Малахов» мать Ксении рассказала об обстоятельствах пропажи дочери.
Ксения Еловых (Фото: кадр из программы «Малахов»)
«В 13:32 мне дочь отправила последнее сообщение и сказала, что с ней все хорошо. Она была домашняя, без вредных привычек. Она всегда приходит в 19:10. Я посмотрела в окно, ее не было, я стала звонить, она не брала трубку. Я позвонила подругам, они сказали, что на учебе ее не было. Ее молодой человек тоже сказал, что ее не видел», — сообщила женщина.
Странные детали в деле
Когда тело Ксении было обнаружено, в глаза бросились подозрительные детали, которые указывали на то, что девочка не могла свести счеты с жизнью. Отец девочки решил провести собственное расследование.
«Все детали указывают на то, что дочь не могла покончить жизнь самоубийством. Она небольшого роста, ее одежда была чистой. Также рядом с местом трагедии были найдены следы обуви и лестницы», — сообщил отец Ксении.
Судмедэксперт Эдуард Туманов, которому удалось ознакомиться с материалами дела, сообщил, что осмотр места происшествия был проведен неудовлетворительно.
«Протокол места происшествия выполнен безграмотно. По тем данным, которые сохранены на месте происшествия, нужно провести следственный эксперимент и зафиксировать это», — отметил он.
Отец погибшей студентки обратил внимание на еще одну странную деталь.
«По лицу было чувство, что она живая. Я потрогал лоб, по ощущениям мне показалось, что там был крем. Лицо было в синяках под ним, однако это не зафиксировано в документах».
Молодой человек Ксении Еловых: что он скрывает?
Последнее сообщение Ксения отправила своей подруге. В нем она говорит о том, что готова родить ребенка от своего молодого человека Даниила. Подруга Ксении рассказала, что студентка не хотела знакомить никого со своим парнем, так как он был грубым, мог пропадать, игнорировать ее. Оказалось, что у Данила появилась другая девушка, при этом парень новые отношения скрывал.
Ксения Еловых (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Позже в колл-центр программы пришло сообщение, отправитель которого привел некоторые подробности о личности Данила.
«Он мог заниматься незаконным обналичиванием средств. Познакомился с Ксенией на сайте знакомств, длительное врем проживает в Ивантеевке. Постоянно угрожал и запрещал общаться с подругами. В личных переписках часто просил интимные фото».Расследование дела продолжается.
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