В Индии трое мужчин заманили семиклассницу в отель и изнасиловали ее

В Индии трое мужчин заманили школьницу в отель и изнасиловали ее. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Все произошло в городе Лакхнау — столице штата Уттар-Прадеш. Семиклассница познакомилась с одним из своих насильников в Instagram* и согласилась встретиться с ним. Тот пригласил свою жертву покататься на машине вместе с его друзьями, после чего отвез в отель. Там педофилы избили ребенка и надругались над ним, а также отобрали телефон.
Пострадавшую отпустили лишь два дня спустя, высадив ее рядом с домом и пригрозив ей публикацией отснятых видео. Когда родители спросили у дочери, где она была, та заплакала и рассказала им о случившемся. После этого мать девочки обратилась с заявлением в полицию. Двоих соучастников преступления задержали, а третьего, основного фигуранта дела, продолжают искать.
*Запрещен в РФ
