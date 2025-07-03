У берегов Бали затонул паром, 61 пассажир которого пропал без вести
У индонезийского острова Бали затонул паром, 61 пассажир которого пропал без вести. Об этом сообщает Франс Пресс.
«По меньшей мере 61 человек пропал без вести после того, как паром затонул у популярного индонезийского острова Бали поздно вечером в среду», — передает агентство.
Судно утонуло в районе 18:20 среды по московскому времени. На данный момент известно, что четыре человека спаслись в результате парома. Всего на борту находилось 53 пассажира и 12 членов экипажа. Судьба 61 человека остается неизвестной.