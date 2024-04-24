Агент СБУ до подрыва Прозорова находилась в британском городе с базой спецназа

Фото: istock / FTiare
Гражданка Украины, агент Службы безопасности Ярослава Хрестина, подозреваемая в передаче взрывчатки из Варшавы для покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года находилась в британском городе Херефорд.
Там расположена военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) – британского спецназа. Об этом стало известно РИА Новости после анализа социальных сетей девушки и её близких.
Совместная фотография Хрестиной и ее сестры Елены опубликована в соцсети Facebook*. Снимок размещен 22 сентября прошлого года и маркирован британским Херефордом.
Согласно данным в аккаунте украинки, она живет в Херефорде не первый год и состоит там в отношениях с гражданином Польши Арикадиушем Плихтой.
Херефорд до этого упоминался в новостях с данными об отправке оттуда групп специалистов по диверсиям и партизанской войне во Львовскую область для помощи Вооруженным силам Украины. По данным издания, на базе занимаются подготовкой экспертов, в том числе в области диверсионной деятельности, заказных убийств и вербовки.
Ранее сообщалось, что четыре бразильских наёмника погибли или пропали на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
Совместная фотография Хрестиной и ее сестры Елены опубликована в соцсети Facebook*. Снимок размещен 22 сентября прошлого года и маркирован британским Херефордом.
Согласно данным в аккаунте украинки, она живет в Херефорде не первый год и состоит там в отношениях с гражданином Польши Арикадиушем Плихтой.
Херефорд до этого упоминался в новостях с данными об отправке оттуда групп специалистов по диверсиям и партизанской войне во Львовскую область для помощи Вооруженным силам Украины. По данным издания, на базе занимаются подготовкой экспертов, в том числе в области диверсионной деятельности, заказных убийств и вербовки.
Ранее сообщалось, что четыре бразильских наёмника погибли или пропали на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак