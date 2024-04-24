Агент СБУ до подрыва Прозорова находилась в британском городе с базой спецназа

Гражданка Украины, агент Службы безопасности Ярослава Хрестина, подозреваемая в передаче взрывчатки из Варшавы для покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года находилась в британском городе Херефорд.