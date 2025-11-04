«Я могла не выжить»: жительница Карелии рассказала, как спаслась от маньяка-насильника

04 ноября 2025, 18:19

Девушке из Карелии удалось вырваться из рук насильника и сбежать

Фото: iStock/demaerre

В Карелии местной жительнице удалось спастись от насильника. Своей историей она поделилась в соцсетях, подчеркнув важность умения защищать себя в экстремальных ситуациях.