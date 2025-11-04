«Я могла не выжить»: жительница Карелии рассказала, как спаслась от маньяка-насильника
В Карелии местной жительнице удалось спастись от насильника. Своей историей она поделилась в соцсетях, подчеркнув важность умения защищать себя в экстремальных ситуациях.
По словам пострадавшей, нападение произошло во время прогулки: неизвестный мужчина проявил агрессию, пытался задушить девушку и сорвал с неё одежду. В критический момент она крикнула, что сделает всё добровольно, чтобы отвлечь нападавшего. Как только он ослабил хватку, девушка прыгнула в реку и переплыла её в полной темноте, сумев спастись.
После побега жительница республики обнаружила многочисленные травмы: она разбила колени и пальцы о подводные камни, тело покрылось синяками и царапинами, а на лице появились ссадины.
Как сообщает «Карелия.Ньюс», по факту нападения местные правоохранители возбудили уголовное дело, а сама пострадавшая теперь намерена использовать свой опыт, чтобы показать другим людям важность знаний о самозащите и правильных действиях в экстремальных ситуациях.
