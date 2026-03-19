В Петербурге эскалатор в метро зажевал руку трёхлетней девочке
В Санкт-Петербурге медики Педиатрического университета оказали помощь трёхлетней девочке, которая травмировала руку на эскалаторе в метро. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Инцидент произошёл вечером 18 марта на станции «Площадь Ленина». Ребёнок поднимался по эскалатору вместе с матерью. Девочка присела на ступеньку и засунула руку в зазор между движущейся лентой и ступенькой. Пальцы малышки зажало в области защитных щёток.
Мать перевязала руку пострадавшей платком и вызвала дежурную по станции, которая сообщила о происшествии медикам. Бригада скорой помощи доставила ребёнка в клинику университета. Хирурги диагностировали у пациентки рваные раны, обработали повреждения и наложили швы. Врачи не выявили у девочки переломов и повреждений нервов.
Ранее в Новосибирской области пятилетняя девочка провалилась в открытый колодец во время прогулки.
