В Подмосковье малыш опёрся на москитную сетку и выпал с четвёртого этажа

13 июля 2026, 23:27

В Одинцовском городском округе малолетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвёртом этаже. Его госпитализировали, передает Telegram-канал «Прокуратура Московской области».





Инцидент произошёл утром 13 июля в Одинцовском городском округе. По предварительным данным, родители оставили ребёнка без присмотра в комнате с открытым окном. Малыш забрался на подоконник, опёрся на москитную сетку и выпал наружу.



