В Подмосковье малыш опёрся на москитную сетку и выпал с четвёртого этажа
В Одинцовском городском округе малолетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа
В Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвёртом этаже. Его госпитализировали, передает Telegram-канал «Прокуратура Московской области».
Инцидент произошёл утром 13 июля в Одинцовском городском округе. По предварительным данным, родители оставили ребёнка без присмотра в комнате с открытым окном. Малыш забрался на подоконник, опёрся на москитную сетку и выпал наружу.
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Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося и контролирует ход проверки по факту инцидента.
В ведомстве напомнили, что москитные сетки не защищают от падения, и призвали не оставлять детей у окон. Размещать рядом с опасной зоной мебель, по которой малыш может вскарабкаться на высоту, также нежелательно.
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