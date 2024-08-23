В Пролетарске Ростовской области произошел еще один крупный пожар

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В Пролетарске Ростовской области пожар, начавшийся из-за сухой растительности, перекинулся на жилые дома, передает МЧС России.
Отмечается, что загорелись два жилых дома и строящееся здание. Позднеее, по данным информационного агентства ТАСС, число загоревшихся домов увеличилось до четырех.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, огонь на дома перекинулся с камыша из-за сильного ветра.
Ранее военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, огонь на дома перекинулся с камыша из-за сильного ветра.
«Это возгорание не связано с тем, которое ликвидируют в Пролетарском районе», – сообщил он.
Ранее военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Александр Климов