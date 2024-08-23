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В Пролетарске Ростовской области произошел еще один крупный пожар

В Пролетарске Ростовской области огонь перешел с сухой травы на жилые дома
23 августа 2024, 23:36
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Пролетарске Ростовской области пожар, начавшийся из-за сухой растительности, перекинулся на жилые дома, ​передает МЧС России.
Отмечается, что загорелись два жилых дома и строящееся здание. Позднеее, по данным информационного агентства ТАСС, число загоревшихся домов увеличилось до четырех.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, огонь на дома перекинулся с камыша из-за сильного ветра.



«Это возгорание не связано с тем, которое ликвидируют в Пролетарском районе», – сообщил он.

Ранее военэскперт объяснил, почему РФ выбирает стратегию сдерживания на атаки Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ростовская область
#мчс
#губернатор
Власти Курской области высказались о попытках ВСУ осложнить эвакуацию населения
Смирнов: ВСУ разрушили дороги в Курской области для осложнения эвакуации жителей
23 августа 2024, 23:28

Фото: istockphoto / IherPhoto

В первые часы атаки на Курскую область бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливали дороги, затрудняя эвакуацию местных жителей. Об этом в интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live» рассказал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора области Алексей Смирнов.
«Когда мы начали организовывать в первые часы эвакуацию... невозможно было подать те же автобусы большой вместимости. Просто начали расстреливать дорогу, поэтому эвакуировались, скажем так, на частном транспорте», – заявил он.

По словам Смирнова, жителей эвакуировали не только пешком, но и на транспорте добровольной народной дружины и административных машинах.

Ранее стало известно, что за два дня из Курской области было эвакуировано около двух тысяч человек. По словам заместителя директора департамента информационной политики МЧС России Артема Шарова, жители покидали приграничный регион самостоятельно или в составе организованных колонн.

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#всу
#губернатор
#мчс
#эвакуация
#курская область
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Командир «Ахмата» рассказал о перспективах разгрома ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВС РФ сделают все для полного разгрома ВСУ в Курской области
23 августа 2024, 23:21

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Российские Вооруженные силы (ВС РФ)сделают все возможное для купирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он также рассказал о перспективах завершения специальной военной операции (СВО). По его словам, это момент, когда украинские войска вошли на территорию Курской области.

«История повторяется, фашист второй раз ломает здесь свои зубы», – заявил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Курскую область ракетами, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и авиабомбами.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке крупного подразделения ВСУ. Приграничный город Суджа был подвергнут мощному обстрелу и в значительной степени разрушен.

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#вс рф
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#украина
#всу
#курская область
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В Сумах слышали взрыв
«Общественное»: в Сумах на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв
23 августа 2024, 20:11

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Взрыв прозвучал в украинских Сумах в северо-восточной части республики на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе, передает телеканал Украины «Общественное».
«В Сумах был слышен взрыв», — сказано в сообщении.
Через некоторое время журналисты проинформировали об еще одном взрыве в Сумах.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский побывал на приграничных территориях Сумской области. Как писал политик в своем Telegram-канале, он посовещался с главкомом ВСУ Александром Сырским, а также главой Сумской военной администрации Владимиром Артюхом.

Сырский доложил Зеленскому, как обстоят дела ВСУ на самых жестких участках фронта.

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#взрывы
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Бастрыкин приказал привлечь к ответственности таксиста за обман участника СВО
23 августа 2024, 19:54

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился открыть уголовное дело в отношении таксиста, обманувшего бойца спецоперации в Ставрополе в апреле этого года, сообщила пресс-служба ведомства.
«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Николаевичу Иванову принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — прокомментировали там.

По данным журналистов, потерпевший признал злоумышленника. Водитель воспользовался телефоном военного, в результате чего перевел часть денег на свой счет, оформив на пострадавшего крупный кредит.

Боец узнал про долг только, когда вернулся к месту службы. Таксиста не привлекли к ответственности, а деньги он не вернул.

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#криминал
#следственный комитет
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Жена экс-заключенного ИК-19 под Волгоградом сообщила об условиях в колонии
23 августа 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Daniil Dubov

Об условиях содержания в исправительной колонии №19 под Волгоградом, где недавно освободили заложников, рассказала РИА Новости супруга одного из бывших заключенных учреждения.
«По условиям обычный строгий режим. Причем для впервые осужденных. Сотрудники адекватные, и на КПП, и на досмотре... Пять лет назад были осужденные за преступления на религиозной почве. Но их по пальцам пересчитать, около пяти человек на всю колонию», — прокомментировала собеседница.
Женщина отметила, что ее супруг был в колонии в течение шести лет до 2020 года. За указанный период, по словам собеседницы, он ни разу не столкнулся с вымогательством со стороны работников.

Ранее сообщалось, что двое заключенных ИК-19 находятся в крайне тяжелом состоянии.

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#россия
#волгоградская область
#новости
#криминал
#тюрьма
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«Месть за Крокус» и ножи за взятку: подробности захвата ИК-19 под Волгоградом, мотивы, жертвы
23 августа 2024, 18:09

Фото: istockphoto/zabelin

23 августа несколько осужденных из ИК-19 в Волгоградской области захватили заложников. В результате мятежа были убиты несколько сотрудников ФСИН. О мотивах террористов и подробностях произошедшего – в материале «Радио 1».

Где находится ИК-19 в Волгоградской области и что это за тюрьма


Исправительная колония строгого режима №19 находится примерно в 150 километрах от Волгограда в небольшом городе Суровикино. В учреждении отбывают наказание особо опасные преступники и рецидивисты. На момент захвата в колонии содержались более 1200 заключенных.

Территория ИК-19 круглосуточно охраняется конвоирами, сторожевыми собаками. По всему периметру размещена колючая проволока, возведены охранные башни.

Известно, что в конце марта в колонии пресекли попытку передачи телефонов с камерой и иных запрещенных в ИК предметов. Предполагается, что подобный инцидент был не единственным и именно в колонии захватчики смогли завладеть средствами связи. Рассматривается также версия, что ножи, с которыми заключённые напали на сотрудников колонии, были куплены прямо на территории ИК — за взятку. Эта информация будет проверяться правоохранителями.

Что известно о захвате ИК-19 под Волгоградом


23 августа в исправительной колонии ИК-19 в Волгоградской области несколько заключенных захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Радикальные исламисты, идентифицировавшие себя как сторонники ИГИЛ*, взяли на себя ответственность за организацию мятежа.


Кто устроил мятеж в колонии под Волгоградом


Среди радикалов числились: уроженцы Узбекистана Рамзидин Тошев, Темур Хусинов и два выходца из Таджикистана Рустамчон Навруз и Назирчон Тонов. Все мятежники отбывали в колонии сроки за наркоторговлю. Кроме того, один из участников банды прежде имел судимость за терроризм.


Фото: istockphoto/fergregory

Жертвы захвата ИК-19


Известно как минимум о трех погибших сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний. Некоторые из заложников смогли сбежать. Среди пострадавших – начальник ИК-19 Андрей Девятов. В настоящее время он находится в отделении реанимации. Предварительно, был убит полковник внутренней службы Сергей Коновалов, который занимал пост начальника УФСИН по Волгоградской области.

Также в больницу был доставлен еще один работник и заключенный с колотой раной живота.


Требования террористов


Злоумышленники, захватившие ИК-19, выдвинули требования о предоставлении им двух миллионов долларов и вертолета. Позже появилась информация о том, что они также требуют автомобиль и огнестрельное оружие. Также известно, что радикалы использовали взрывчатку, собранную из бензина и технических жидкостей. Они поместили устройство в жилет одного из захватчиков — Рустамчона Навруза. В случае неисполнения их требований, члены группировки угрожали совершить подрыв.

Позже выяснится, что жилет смертника, который так и не разорвался на 23-летнем Наврузи, террористы сделали на швейном производстве самой колонии. Он был изготовлен из обычной стропленты, застёжек для сигнальных жилетов и ткани для сумок.

Причины захвата ИК-19 под Волгоградом


Захватившие заложников в ИК-19 в Волгоградской области террористы заявили, что их действия были вызваны желанием отомстить за напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. На опубликованной в Сети видеозаписи с места происшествия, один из террористов сообщил, что он мстит «за всех братьев-мусульман».

«Это ради Аллаха, ради установления шариата, ради угнетенных братьев-мусульман. И месть тем, кто так поступил с нашими братьями во время нападения на «Крокус», — сказал один из захватчиков.


О мятеже в ИК-19 было доложено Путину


Президент РФ Владимир Путин был проинформирован о случившемся в колонии под Волгоградом. Он выразил намерение заслушать предложения руководителей силовых ведомств в связи с инцидентом.

«Затем обсудим плановый вопрос, представленный главой МВД России Владимиром Колокольцевым», — добавил глава государства.

Фото: istockphoto/shironosov

Штурм ИК-19


Спецназ осуществил операцию по штурму ИК-19. Силовикам понадобилось всего полчаса, чтобы нейтрализовать террористов и освободить заложников, которые были переданы медработникам для оказания срочной помощи. Один из нападавших, 23-летний Рустамчон Наврузи из Таджикистана, намеревался активировать взрывное устройство, замаскированное под «жилет смертника», однако был оперативно уничтожен.

По информации Росгвардии, спецназ ликвидировал всех четверых террористов. Однако, по данным телеграм-канала Shot, двум радикалам оказываются реанимационные действия на территории колонии после штурма, состояние обоих крайне тяжёлое, пули попали им в плечо и грудь.

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Сообщается о штурме ИК-19 в Волгоградской области

* террористическая организация, деятельность которой в России запрещена
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SHOT: двух радикалов реанимируют в ИК-19
23 августа 2024, 18:04

Фото:istockphoto/engineervoshkin

Двух радикалов реанимируют в ИК-19 в Волгоградской области после штурма, сообщает SHOT. Уточняется, что их состояние оценивают как крайне тяжелое. Злоумышленники получили ранения в грудь и плечо.
Ранее сообщалось об успешном штурме в исправительном учреждении, где были взяты заложники. Операция по освобождению продлилась полчаса с 16 до 16:30.

Позже выяснилось, что предполагаемые нападавшие отбывали сроки преимущественно за наркотики, а один сидел за избиение пьяного прохожего до смерти.

В конце марта текущего года заключенным попытались передать запрещенные вещи, а именно, мобильные телефоны с комплектующими. Некий водитель получил тогда административное наказание, а технику изъяли.

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Mash: штурм ИК-19 завершен, заложники спасены
#россия
#волгоградская область
#тюрьма
#криминал
#новости
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В Подмосковье спасли мужчину из горящего дома
23 августа 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В подмосковном Ступине произошёл пожар: загорелась квартира, расположенная на четвёртом этаже пятиэтажного дома, в ходе тушения пожарные спасли человека, которого дым отрезал от выхода из ставшего опасным помещения, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Пожар в соседской квартире заметили жильцы дома. Они позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112». До приезда пожарных из пятиэтажки самостоятельно эвакуировались около 30 человек. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению огня и поиску возможных пострадавших. К этому моменту дым распространился по всему подъезду», — говорится в сообщении.
На третьем этаже задымлённого дома пожарные обнаружили мужчину. На него надели спасательное устройство и вывели на свежий воздух. Мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали возгорание. В тушении принимали участие 17 человек, было задействовано пять единиц спецтехники.

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Американец зарезал невесту в Одинцово
«МК»: Американец зарезал невесту в Одинцово
23 августа 2024, 17:50

Фото: istockphoto/phanasitti

Гражданин США убил свою невесту из России в подмосковном Одинцово, сообщает «МК». По данным журналистов, американец нанес жертве смертельное ножевое ранение.
Все произошло в минувший четверг, 22 августа. Соседи сообщили охране, что мужчина избивает женщину и попросили их подняться на 11 этаж многоэтажного дома на Сколковской.

На выходе из лифта охрана увидела, что несчастная сидит на полу в кровавой луже. Медработники обнаружили ранение в руку, а также в сердце.

Полицейские выяснили, что 32-летний молодой человек покинул квартиру с черного хода, взяв с собой нож, по-видимому, чтобы избавиться от него. Американца ищут.

По словам родных убитой, которая недавно, 17 августа, отметила 30-летие, роспись должна была состояться 8 октября. Известно, что американец работает в IT-сфере. После случайного знакомства он сделал девушке предложение. Убийство произошло на съемной квартире. Ранее молодые люди там не ссорились.

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