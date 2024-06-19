Актера Бардукова госпитализировали с ботулизмом

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Актера Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в одну из московских больниц, сообщил Telegram-канал «112».
Актеру стало плохо дома после употребления готовой еды. Врачи, осмотрев его, приняли решение о госпитализации. Состояние Бардукова оценивается как средней тяжести, ему провели несколько процедур, однако он останется в стационаре еще на несколько дней.
Алексей Бардуков известен по сериалу Леонида Филатова «Диверсант», где исполнил одну из главных ролей.
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