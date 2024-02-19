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Активистам «Стопхама» вынесли приговор за драку со спецназом

19 февраля 2024, 14:24
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор трём участникам движения «Стопхам» за драку со спецназом, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, официально движение «Стопхам» было ликвидировано 21 марта 2016 года решением Московского городского суда по требованию Министерства юстиции.

При этом, в июне 2022 года трое участников движения подошли к полицейской машине и спровоцировали сотрудника правоохранительных органов на конфликт. Мужчины подошли к автомобилю, начали бить по нему ногами, кричать и нецензурно выражаться. Полицейский же вышел из машины, представился и попросил злоумышленников прекратить хулиганство. Однако, активисты продолжили разжигать конфликт, который, в результате, перерос в драку.


«По совокупности преступлений окончательно назначить Бунину Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, окончательно назначить Котову Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, Горбачевскому Алексею Викторовичу окончательно назначить шесть лет колонии общего режима», — передаёт агентство слова судьи.

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#суд
#москва
#активисты
#драка
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Газовый баллон взорвался во время пожара в автосервисе в Ленинградской области
19 февраля 2024, 14:40

Фото: телеграм-канал «Правопорядок и безопасность ЛО»

Во время пожара в автомастерской в Ленинградской области взорвался газовый баллон. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального комитета правопорядка и безопасности.
Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 12:40. Возгорание произошло в здании автосервиса в посёлке Бугры на улице Шоссейная. Уже спустя почти полчаса ранг пожара повышен был повышен до второго из-за взрыва газового баллона.
«Горит по всей площади с обрушением кровли деревянное здание автосервиса размером 20х50, двухэтажная пристройка 5х10 и 4 вагончика», — говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал «Правопорядок и безопасность ЛО»
Сейчас на месте работают дежурные смены пожарных частей Леноблпожспас, частей МЧС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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#мчс
#пожар
#газ
#ленинградская область
#автосервис
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Эвакуация жителей Лобни после обнаружения автомобиля со взрывчаткой завершена
19 февраля 2024, 13:30

Фото: Istockphoto / Yulia Arsenova

Эвакуация жителей Лобни на фоне угрозы теракта завершилась, на месте работают специалисты. Об этом заявила временно исполняющий обязанности главы городского округа Анна Кротова.
«В нашем городе введён режим оповещения жителей о возможной угрозе террористического акта. Сотрудники силовых структур проводят проверочные мероприятия в центральном микрорайоне. Эвакуированы жители домов №4, 6 и 13 по улице Мирной и дом №1 по улице Дружбы. Сейчас эвакуация уже завершена, на месте работают специалисты. Пожалуйста, соблюдайте спокойствие, действуйте организованно, строго выполняйте указания сотрудников внутренних органов», – написала Кротова в своём телеграм-канале.
Она добавила, что пункты эвакуации развёрнуты в зданиях средних школ №3 и №5. Подробную информацию можно получить в дежурной службе администрации по телефону 8 (495) 577-12-43.

Ранее сообщалось, что у здания Росрестра в Лобне припаркован автомобиль с заложенным взрывным устройством. Позже поступила предварительная информация о его ликвидации.

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#лобня
#московская область
#подмосковье
#взрывчатка
#эвакуация
#анна кротова
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Таможенники в Ленобласти задержали женщину, перевозившую 200 эмбрионов
19 февраля 2024, 13:06

Фото: пресс-служба ФТС России

На пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области сотрудники таможни задержали женщину, которая перевозила в чемодане 200 пластмассовых эмбрионов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
Согласно сообщению, женщина проживает в Эстонии. Она попыталась провезти в Россию 200 моделей человеческого эмбриона. Данная партия была признана коммерческой, а декларации на нее не имелось. При этом этикетки на изделиях указывают на то, что пластиковые изделия изготовили в немецком городе Эстринген. Также на упаковке зафиксирована надпись «не игрушка!».

Женщина объяснила, что перевозила груз по просьбе третьих лиц. По данному факту возбуждено административное дело. Выясняются все подробности.

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#женщина
#партия
#таможня
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Режим оповещения о ЧС введён в подмосковной Лобне
19 февраля 2024, 12:52

Фото: iStock/artolympic

О введении режима оповещения о ЧС в подмосковном городе Лобня сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем телеграм-канале.
Она обратилась к местным жителям и призвала сохранять спокойствие, соблюдать указания правоохранителей.

Сотрудники силовых структур проводят проверочные мероприятия в центральном микрорайоне. Эвакуируются дома 4, 6, 13 по улице Мирная и дом 1 по улице Дружбы. Людей временно направляют для размещения в местные школы.

Прежде сообщалось, что возле здания Росрестра в Лобне припаркован автомобиль с заложенным взрывным устройством. Место происшествия огорожено, силовые службы эвакуируют жильцов и устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, взрывное устройство ликвидировано.

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#происшествия
#сотрудники
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#взрывчатка
#подмосковье
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В Лобне жителей нескольких домов эвакуировали из-за обнаружения взрывчатки в авто
Взрывчатку обнаружили в автомобиле в Лобне
19 февраля 2024, 12:27

Фото: iStock/SergeyIT

В Лобне на улице Дружбы во дворе дома №6 обнаружено взрывное устройство в автомобиле. В городе ввели режим «Загорск», а жителей близлежащих домов эвакуированы. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину возле автомобиля, в котором обнаружена взрывчатка. Его личность уже установлена. Сейчас его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.

Двор оцепили. Там работают взрывотехники. При этом жителей трёх домов по улице Мирная и одного по улице Дружбы временно эвакуировали.

Ранее сотрудники ФСБ выявили россиянина, который при поддержке СБУ планировал совершить теракт в отношении политика Запорожской области, применив самодельное взрывное устройство. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

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#двор
#взрывчатка
#сотрудники
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На базе подготовки сборных России в Новогорске обвалилась крыша бассейна
19 февраля 2024, 11:49

Фото: istockphoto/Kuzmik_A

В учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Химкинском городском округе Московской области обвалилась крыша бассейна для синхронного плавания. Объект является ведущей федеральной спортивной базой, где сборные России готовятся к международным соревнованиям.
Как рассказали в министерстве спорта РФ, инцидент произошёл ночью, когда на территории спортивного объекта никого не было, поэтому никто не пострадал. На место оперативно прибыли аварийные службы. В настоящее время сотрудники ремонтных бригад и строители уже приступили к восстановительным работам. В Минспорта заверили, что никакой угрозы здоровью и жизни спортсменов и персонала базы нет.

Сейчас почти во всех видах спорта российские атлеты отстранены от международных стартов. Однако сотрудники спортивных федераций уверены, что спортсмены должны поддерживать форму, так как изоляция неминуемо закончится и необходимо соответствовать высоким международным стандартам в своих спортивных дисциплинах.

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#рф
#бассейн
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
19 февраля 2024, 11:41

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Власти Севастополя объявили воздушную тревогу, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Местным жителям рекомендовано укрыться в бомбоубежищах или принять меры безопасности в домах.Движение морского и автомобильного транспорта временно прекращено.

Прежде сообщалось об объявлении воздушной тревоги на территории Украины. Сигналы оповещения сработали в нескольких областях, подконтрольных Киеву. Информации о повреждениях в настоящее время нет. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

В Брянской области был зафиксирован и уничтожен беспилотник ВСУ, сообщил глава региона Александр Богомаз. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#воздушная тревога
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Мошенники развели экс-начальника главного управления авиации ФСБ Гаврилова
19 февраля 2024, 11:37

Фото: iStock/Diy13

Бывший начальник главного управления авиации ФСБ и Герой России Николай Гаврилов отдал мошенникам полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.
Согласно сообщению, 65-летнему генерал-лейтенанту Гаврилову поступил звонок. Неизвестный представился директором ассоциации героев РФ и сообщил, что сбережения Гаврилова находятся под угрозой. Далее звонок переключили якобы на ФСБ и на работников Центробанка.

Мошенникам удалось убедить мужчину снять со своего счета в Сбербанке полтора миллиона рублей и переложить их на «безопасный счет». На это потребовалось четыре дня. 14 февраля Гаврилов осознал, что попался на удочку мошенников и пошел писать заявление в полицию.

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#мошенники
#фсб
#счёт
#сбережения
#рф
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Россиянин с 2018 года насиловал дочь и снимал это на видео
В Москве возбуждено дело против мужчины, который 6 лет насиловал дочь
19 февраля 2024, 11:34

Фото: iStock/Giuda90

50-летний житель Восточного Бирюлево более пяти лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь и снимал это на фото и видеокамеру. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, приводит ее слова «Лента.ру».
Следователи установили, что насилие над своей дочерью, не достигшей 14-летнего возраста, мужчина совершал с 2018 по 2024 годы. Акты насилия проходили как в квартире, так и на даче за городом. Девочка рассказала о произошедшем своей подруге, которая обратилась в правоохранительные органы.

Фигуранту уголовного дела вменяют статью «Изнасилование» и «Изготовление порнографических материалов».

В отношении москвича вскоре будет избрана мера пресечения.

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