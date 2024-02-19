Активистам «Стопхама» вынесли приговор за драку со спецназом

Фото: iStock/Zolnierek
Бабушкинский суд Москвы вынес приговор трём участникам движения «Стопхам» за драку со спецназом, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, официально движение «Стопхам» было ликвидировано 21 марта 2016 года решением Московского городского суда по требованию Министерства юстиции.
При этом, в июне 2022 года трое участников движения подошли к полицейской машине и спровоцировали сотрудника правоохранительных органов на конфликт. Мужчины подошли к автомобилю, начали бить по нему ногами, кричать и нецензурно выражаться. Полицейский же вышел из машины, представился и попросил злоумышленников прекратить хулиганство. Однако, активисты продолжили разжигать конфликт, который, в результате, перерос в драку.
Читайте также:
Суд арестовал бойца ММА Очаева за перестрелку после ДТП в центре Москвы
В Басманный суд поступило дело о крупном хищении через «Пушкинские карты»
Суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
При этом, в июне 2022 года трое участников движения подошли к полицейской машине и спровоцировали сотрудника правоохранительных органов на конфликт. Мужчины подошли к автомобилю, начали бить по нему ногами, кричать и нецензурно выражаться. Полицейский же вышел из машины, представился и попросил злоумышленников прекратить хулиганство. Однако, активисты продолжили разжигать конфликт, который, в результате, перерос в драку.
«По совокупности преступлений окончательно назначить Бунину Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, окончательно назначить Котову Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, Горбачевскому Алексею Викторовичу окончательно назначить шесть лет колонии общего режима», — передаёт агентство слова судьи.
Читайте также:
Суд арестовал бойца ММА Очаева за перестрелку после ДТП в центре Москвы
В Басманный суд поступило дело о крупном хищении через «Пушкинские карты»
Суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
Евгения Парфентьева