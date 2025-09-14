Активисты «Русской общины» и ОМОН сорвали вечеринку в российском городе
В Мурманске сотрудники ОМОН и активисты «Русской общины» ворвались в ночной клуб «Коммуналка» и сорвали вечеринку Kraevskey Party. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам сотрудника заведения, инцидент произошёл 13 сентября в разгар мероприятия. Нападавшие направились к бару, стали показывать удостоверения, затем выключили музыку, посадили гостей на диваны и заблокировали выходы.
У посетителей взяли объяснения. Утверждалось, что одному из барменов «грозит срок», но в результате никого не задержали. Прибывшие заявили, что получили наводку с незнакомого номера и даже назвали четыре его последние цифры. Они якобы совпали с номером промоутера конкурирующей вечеринки, где в ту ночь никого не было.
Организаторы-конкуренты отрицают причастность к доносу.
