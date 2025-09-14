Активисты «Русской общины» и ОМОН сорвали вечеринку в российском городе

14 сентября 2025, 19:04

«Русская община» сорвала вечеринку в клубе Мурманска по наводке конкурентов

Фото: istockphoto/shironosov

В Мурманске сотрудники ОМОН и активисты «Русской общины» ворвались в ночной клуб «Коммуналка» и сорвали вечеринку Kraevskey Party. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».