В Кемерово пациент похитил телефон медсестры и попался из-за селфи
В Кемерово пациент больницы похитил смартфон медсестры, но его поймали из-за случайных селфи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, когда медсестра ставила уколы в палате. Во время процедуры она оставила телефон на прикроватном столике и забыла его забрать. Тогда 27-летний пациент забрал гаджет домой.
При попытке разблокировать смартфон парень случайно сделал несколько снимков своего лица, которые сохранились в памяти устройства. В итоге он не смог им воспользоваться и выбросил. Похитителя выдали его же фотографии.
Ущерб от кражи составил 100 тысяч рублей. Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 240 часам обязательных работ.
