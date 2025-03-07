Актриса театра Надежды Бабкиной перевела мошенникам 10 млн руб из-за ИИ

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Сумму в десять миллионов рублей перевела мошенникам актриса театра Надежды Бабкиной Анна Ишутина. Как пишет Telegram-канал Shot, злоумышленники «развели» артистку при помощи искусственного интеллекта.
Девушке пришло сообщение в мессенджере от контакта, записанного как директор Андрей Раготис. Его голосом 37-летней солистке сказали, что с ней свяжется работник службы безопасности театра.
Затем использовалась стандартная схема с безопасным счетом. Кроме того, Ишутину запугали, что кто-то хочет продать ее личные данные, чтобы сделать экстремисткой и похитить средства. Таким образом артистку обманывали с декабря по март.
Ранее сообщалось, что россияне могут поучаствовать в вебинарах по защите от мошенников.
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Затем использовалась стандартная схема с безопасным счетом. Кроме того, Ишутину запугали, что кто-то хочет продать ее личные данные, чтобы сделать экстремисткой и похитить средства. Таким образом артистку обманывали с декабря по март.
Ранее сообщалось, что россияне могут поучаствовать в вебинарах по защите от мошенников.
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Никита Кротов